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Сегодня, 20:21

ФИФА разрешила регистрацию украинских футболистов вне трансферного окна

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная федерация футбола (ФИФА) внесла поправки в положение о статусе и переходе игроков, которые разрешают клубам регистрировать украинских футболистов вне трансферного окна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В среду ФИФА разрешила украинским игрокам перейти в другую команду, если им будет разрешен выезд из страны в соответствии с действующими правилами о трансграничном перемещении граждан Украины.

Футболисты из Украины могут заключать соглашения, даже если период регистрации завершен в ассоциации новой команды. Один клуб сможет подписать контракты максимум с двумя такими футболистами.

ФИФА 7 марта разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписывать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами. Соответствующее разрешение получили и легионеры украинских клубов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220316/fifa-1778545640.html
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