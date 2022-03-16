ФИФА разрешила регистрацию украинских футболистов вне трансферного окна

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла поправки в положение о статусе и переходе игроков, которые разрешают клубам регистрировать украинских футболистов вне трансферного окна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В среду ФИФА разрешила украинским игрокам перейти в другую команду, если им будет разрешен выезд из страны в соответствии с действующими правилами о трансграничном перемещении граждан Украины.

Футболисты из Украины могут заключать соглашения, даже если период регистрации завершен в ассоциации новой команды. Один клуб сможет подписать контракты максимум с двумя такими футболистами.

ФИФА 7 марта разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписывать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами. Соответствующее разрешение получили и легионеры украинских клубов.