Федерация футбола Украины пожизненно отстранила четырех игроков

Федерация футбола Украины на своем официальном сайте объявила о пожизненной дисквалификации четырех игроков. Они не могут заниматься ни спортивной, ни административной деятельностью, связанной с футболом.

Пожизненное отстранение получили экс-футболисты клуба "Сумы" из второго дивизиона: Егор Луговой, Олег Давыдов, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков. Причиной дисквалификации послужило нарушение этического кодекса.

"Сумы" были лишены профессионального статуса и исключены из числа участников чемпионата из-за причастности к договорным матчам. От футбола были пожизненно отстранены президент клуба Ростислав Козарь и тренер Александр Мартюк.

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