Фанаты клуба УПЛ объявили бойкот игрокам команды

Ультрас «Миная» на официальной странице в Instagram объявили о бойкоте игрокам команды из-за отношения к ним.

«Несмотря на карантин, части фанатов все же удалось проникнуть на территорию стадиона, чтобы поддержать родной клуб в домашнем матче против «Руха». Но игроки «Миная» наверняка не оценили верность своих болельщиков, потому что после финального свистка никто не подошел к углу стадиона, в котором находились болельщики. Стоит отметить, что это не первый раз. Даже игроки дубля массово игнорируют болельщиков после матча. Мы объявляем бойкот и прекращаем посещение всех матчей клуба. На всех уровнях. Пока игроки не изменят свое отношение к болельщикам», — идет речь в заявлении фанатов.