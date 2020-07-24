Фанаты киевского «Динамо» завязали глаза на памятнике Лобановскому. Все из-за Луческу

Фанаты «Динамо» Киев завязали глаза на памятнике знаменитому тренеру команды Валерию Лобановскому. Об этом сообщает «Главком». Ультрас считают, что знаменитый специалист не хотел бы видеть назначение главным тренером Мирчи Луческу.

Ранее «Динамо» объявило о подписании контракта с румынским специалистом. 74-летний Луческу работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России.

С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».