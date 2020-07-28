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Фанаты киевского «Динамо» встретили Луческу матерными кричалками

20:51
Ультрас киевского &quot;Динамо&quot;. Фото football.ua.
Ультрас киевского &quot;Динамо&quot;. Фото football.ua.
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Ультрас киевского «Динамо» собрались возле стадиона «Динамо» имени Лобановского, куда прибыл новый главный тренер киевлян Мирча Луческу. Об этом сообщает Tribuna.com.

Румынский тренер приехал на стадион на товарищеский матч «Динамо» U-19, а перед этим возложил цветы к памятнику Лобановскому. Указано, что фанаты скандируют матерную кричалку, которая означает «уходи отсюда», а также жгут файеры.

74-летний специалист был назначен главным тренером после отставки Алексея Михайличенко. Румынский тренер работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1087380700.html

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