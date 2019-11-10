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Фанаты киевского «Динамо» спровоцировали игрока «Шахтера». Он показал им средний палец и был удален

20:15
10 ноябоя. Харьков. «Шахтер» — «Динамо» — 1:0. Тайсон показал средний палец фанатам гостей за расистские выкрики.
10 ноябоя. Харьков. «Шахтер» — «Динамо» — 1:0. Тайсон показал средний палец фанатам гостей за расистские выкрики.
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Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины. Как сообщает Tribuna.com, на 75-й минуте встречи полузащитник дончан Тайсон подбежал к сектору гостей и ударил мяч в сторону болельщиков. После этого хавбек показал фанатам средний палец.

Футболисты «Динамо» пытались успокоить трибуны. Игроки «Шахтера» Дентинью и Тайсон расплакались. Спустя несколько минут главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды в раздевалки на три минуты. Затем игроки вернулись на поле и Тайсон получил красную карточку.

Сообщается, что фанаты киевской команды на протяжении всей встречи ухали в адрес Дентинью и Тайсона. Бразильцы жаловались судье, диктор сделал им предупреждение, но фанаты не успокоились.

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Шахтер Д — Динамо К

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/tivionline/2632511.html

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