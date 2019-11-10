Фанаты киевского «Динамо» спровоцировали игрока «Шахтера». Он показал им средний палец и был удален

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины. Как сообщает Tribuna.com, на 75-й минуте встречи полузащитник дончан Тайсон подбежал к сектору гостей и ударил мяч в сторону болельщиков. После этого хавбек показал фанатам средний палец.

Футболисты «Динамо» пытались успокоить трибуны. Игроки «Шахтера» Дентинью и Тайсон расплакались. Спустя несколько минут главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды в раздевалки на три минуты. Затем игроки вернулись на поле и Тайсон получил красную карточку.

75 — Матч приостановлен из-за проявления расизма со стороны фанатов «Динамо».#ШахтерДинамо (1:0) — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019

Сообщается, что фанаты киевской команды на протяжении всей встречи ухали в адрес Дентинью и Тайсона. Бразильцы жаловались судье, диктор сделал им предупреждение, но фанаты не успокоились.

84 — Возобновляется игра. Тайсон удален с поля.#ШахтерДинамо (1:0) — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019

«Шахтер» победил «Динамо». Игру прерывали из-за проявления расизма