Фанаты киевского «Динамо» спровоцировали игрока «Шахтера». Он показал им средний палец и был удален
Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины. Как сообщает Tribuna.com, на 75-й минуте встречи полузащитник дончан Тайсон подбежал к сектору гостей и ударил мяч в сторону болельщиков. После этого хавбек показал фанатам средний палец.
Футболисты «Динамо» пытались успокоить трибуны. Игроки «Шахтера» Дентинью и Тайсон расплакались. Спустя несколько минут главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды в раздевалки на три минуты. Затем игроки вернулись на поле и Тайсон получил красную карточку.
75 — Матч приостановлен из-за проявления расизма со стороны фанатов «Динамо».#ШахтерДинамо (1:0)— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019
Сообщается, что фанаты киевской команды на протяжении всей встречи ухали в адрес Дентинью и Тайсона. Бразильцы жаловались судье, диктор сделал им предупреждение, но фанаты не успокоились.
84 — Возобновляется игра. Тайсон удален с поля.#ШахтерДинамо (1:0)— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019
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https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/tivionline/2632511.html