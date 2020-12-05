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Фанаты киевского «Динамо» провели новую акцию протеста против Луческу

19:27
Акция фанатов киевского &quot;Динамо&quot; против Мирчи Луческу. Фото Football.ua Акция фанатов киевского &quot;Динамо&quot; против Мирчи Луческу. Фото Football.ua Акция фанатов киевского &quot;Динамо&quot; против Мирчи Луческу. Фото Football.ua Акция фанатов киевского &quot;Динамо&quot; против Мирчи Луческу. Фото Football.ua
Акция фанатов киевского &quot;Динамо&quot; против Мирчи Луческу. Фото Football.ua
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Ультрас киевского «Динамо» провели очередную акцию протеста против главного тренера Мирчи Луческу, сообщает Football.ua. Фанаты разместили граффити с изображением перечеркнутого лица румынского специалиста у входа на домашний стадион клуба.

Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял принципиального соперника киевлян — «Шахтер», а «Динамо» принял этим летом. Под руководством 75-летнего тренера киевляне лидируют в таблице чемпионата Украины, на 3 очка опережая «Шахтер».

Дополнительная информация:

https://football.ua/ukraine/437592-ultras-dinamo-kiev-proveli-ocherednuju-akciju-protesta-protiv-luchesku.html

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