Фанаты киевского «Динамо» провели новую акцию протеста против Луческу
Ультрас киевского «Динамо» провели очередную акцию протеста против главного тренера Мирчи Луческу, сообщает Football.ua. Фанаты разместили граффити с изображением перечеркнутого лица румынского специалиста у входа на домашний стадион клуба.
Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял принципиального соперника киевлян — «Шахтер», а «Динамо» принял этим летом. Под руководством 75-летнего тренера киевляне лидируют в таблице чемпионата Украины, на 3 очка опережая «Шахтер».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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