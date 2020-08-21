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Фанаты киевского «Динамо» прорвались на закрытый матч УПЛ и скандировали кричалки против Луческу

21:37
Фанаты &quot;Динамо&quot; Киев. Фото strana.ua
Фанаты &quot;Динамо&quot; Киев. Фото strana.ua
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Фанаты киевского «Динамо» прорвались на матч 1-го тура чемпионата Украины против «Олимпика» (4:1), сообщает sport.ua. Игра должна была состояться при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса, однако болельщики пробились на стадион, зажгли файеры и стали скандировать кричалки против президента Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу.

Румынский специалист принял «Динамо» в это межсезонье. С 2004 по 2016 год он возглавлял принципиального соперника киевлян — «Шахтер». Фанаты бело-голубых неоднократно выражали недовольство его назначением, в СМИ даже появилась информация об уходе Луческу через несколько дней после назначения, однако она не подтвердилась.

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