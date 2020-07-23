Фанатская группировка киевского «Динамо» «WBC Ультрас Динамо» высказала свое отношение к назначению главным тренером Мирчи Луческу. Румынский специалист известен, в частности, по работе с «Шахтером» и «Зенитом».

«Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства, — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале фанатов «Динамо». — Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес «Динамо» — это плевок в глаза всем болельщикам «Динамо», и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой.

На данный момент мы обращаемся ко всем работникам «Динамо», у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации — написать заявление на увольнение. Всех болельщиков, кому болит за «Динамо» так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества — акции протеста не заставят себя долго ждать. Суркисы — отстаньте (в оригинальном сообщении указано нецензурное слово — Прим. «СЭ») от «Динамо».

Луческу работал с «Зенитом» в 2016-207 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».