Фанаты «Динамо» утверждают: они не ухали в адрес Тайсона, а изображали сов

Болельщики киевского «Динамо» прокомментировали скандал во время матча чемпионата Украины против «Шахтера» (0:1). Арбитр приостанавливал матч из-за поведения фанатов киевлян, изображавших ухание в адрес бразильского хавбека горняков Тайсона. Однако ультрас «Динамо» заявляют, что их поведение не было связано с проявлениями расизма.

— У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных. Они рассказали нам о ситуации с северными пятнистыми совами. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные, — сказал представитель фанатской группировки по прозвищу Декстер в эфире канала «2+2».