"Десна" уступила "Черноморцу" (2:4) в матче 27-го тура чемпионата Украины. Как свидетельствуют фотографии в социальных сетях, один из фанатов одесского клуба, прибывших на гостевой матч, уснул во время игры.

Болельщикам Черноморца не особо интересно происходящее на поле. Их команда уверенно летит в первую лигу pic.twitter.com/xZLZqKTlp1 – Kirill (@Kirill79) 5 мая 2019 г.