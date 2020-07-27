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Новости   //    Футбол   //    Украина

Евгений Левченко не считает Луческу предателем

14:23
Мирча Луческу. Фото AFP
Мирча Луческу. Фото AFP
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Бывший футболист «Сатурна» и сборной Украины, глава профсоюза футболистов Голландии Евгений Левченко прокомментировал решеине Мирчи Луческу возглавить киевское «Динамо». Румынский специалист на протяжении 12 лет возглавлял принципиального соперника киевлян — «Шахтер».

«В отличие от многих я не считаю Луческу предателем, — написал Левченко в Twitter. — Этот выбор, продиктованный, скорее всего, жаждой доказать свою состоятельность, как тренер. Но если он действительно из-за каких-то личных обид стал главным тренером «Динамо», то от этого решения не выиграет никто».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/elevchenko/status/1287702664034357248

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