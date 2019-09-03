Евгений Коноплянка: «Шахтер» захотел меня больше, чем остальные клубы

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о причинах своего перехода. Ранее он выступал за «Шальке».

— Мог ли я стать футболистом «Шахтера» раньше? Было дело, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Скажу так: «Шахтер» захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное — их достичь.

Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой игрок становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже 29-летний футболист выступал за испанскую «Севилью», с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий «Шальке». В сезоне-2018/19 провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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