Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (3:2) в матче чемпионата Украины. Хавбек забил второй гол горняков. Игра не имела для донецкого клуба турнирного значения: он досрочно выиграл чемпионский титул.

— Забивать всегда хочется: как на тренировках, так и в играх, — цитирует официальный сайт «Шахтера» Коноплянку. — Но, в первую очередь, приятно уходить с поля с победой. Особенно важно это в противостоянии с киевским «Динамо». Хоть итог чемпионата уже и решен, но все равно в дерби не хотелось уступать. Мы были сконцентрированы на том, чтобы держать мяч, потому что по такой жаркой погоде тяжело бегать без него. Ну и старались получать удовольствие, наслаждаться игрой!

— Лучше, когда уже нет турнирного давления?

— Да, играешь как на тренировке. Понятно, что футболисты, обычно имеющие меньше времени, находят мотивацию, всегда хотят доказать свое право на место в составе. Сегодня те, кто не получал достаточно игровой практики, отдавались на полную.

— Помните, когда в последний раз забивали «Динамо»?

— Если меня спросить, сколько я забил за карьеру, — не отвечу. Я не знаю этого и вообще не считаю голы. Даже не скажу, сколько матчей сыграл за сборную, честное слово. Вот когда карьеру закончу, тогда сяду и посмотрю.