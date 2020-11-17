Еще один футболист киевского «Динамо» заразился коронавирусом

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригес заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

25-летний форвард на данный момент находится в расположении национальной команды, где готовился к матчу Лиги наций против Азербайджана. Игра запланирована на среду, начало — в 22.45 (мск).

Ранее стало известно, что полузащитники Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков получили положительные результаты тестов в расположении сборной Украины, а защитник Владислав Сирота — во время сборов молодежки.

В начале ноября Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко и один из помощников Мирчи Луческу также отправились на самоизоляцию.

Во вторник, 24 ноября, киевлянам предстоит сыграть матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».