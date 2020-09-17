Экс-вратарь «Спартака» Дикань заразился коронавирусом

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба харьковского «Металла», где Дикань работает тренером вратарей.

— Два игрока «Металла» — полузащитник Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин — почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи ПЦР-тестов, — говорится в заявлении «Металла». — К сожалению, у обоих результаты оказались положительными. В данный момент Романов и Фомин находятся на самоизоляции и в постоянном контакте с клубными врачами. ФК «Металл», заботясь о здоровье своих сотрудников, провел тестирование на коронавирус остальных представителей команды — футболистов, тренеров и административного персонала.

Результаты оказались отрицательными у всех, кроме тренера вратарей Андрея Диканя и полузащитника Максима Багачанского. Они также отправились на предусмотренную медицинским протоколом двухнедельную самоизоляцию и не помогут команде в ближайшую субботу в Никополе.