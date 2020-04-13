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Экс-вратарь сборной Украины: «Зозуля не фашист, а патриот»

00:13
Роман Зозуля. Фото Reuters
Роман Зозуля. Фото Reuters
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Экс-вратарь «Мариуполя», «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов поделился мнением о форварде «Альбасете» Романе Зозуле. Ранее фанаты «Райо Вальекано» называли его нацистом. Он сделал фотографию на фоне табло, высвечивающего счет 14:88.

— Украинские футболисты почему-то имеют страх — зависят от мнения другого человека, боятся критики, мотивов может быть много, — приводит слова Худжамова Ua.tribuna.com. — Для меня парадокс, что украинцы боятся быть украинцами. Я за то, чтобы проводить акции, которые в свое время проводились в Грузии перед футбольными матчами, где четко говорили о русской оккупации. Это было бы гораздо лучше, чем выступления Зеленского. Это бы привлекло внимание по всему миру.

Для меня пример — Зозуля. Это человек, который не только говорит, но и делает. Он мог быть противовесом тому же Усику. Не знаю, кто бы еще так мог из мира спорта или футбола. Фото с 14:88 не считаю зашкваром, скорее, толстым троллингом. Ну какой он фашист? Он патриот. Я поржал, нормально.

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