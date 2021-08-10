Экс-сотрудник «Шахтера» рассказал, как Ахметов собирался отдать клуб ДНР

Бывший пресс-атташе «Шахтера», известный журналист Руслан Мармазов в интервью «СЭ» вспомнил, как отреагировал владелец донецкого клуба Ринат Ахметов на события на Донбассе.

— Ахметов действительно хотел распустить «Шахтер», когда началась заваруха с ДНР?

— Ну... Это только я знаю!

— Так пусть узнают все.

— Думаете, стоит? Ладно! Началась война, «Шахтер» уехал на сборы. Чтоб в Донецк уже не вернуться. Но тогда еще никто не знал, как будет развиваться ситуация. Ахметов знал, что я сторонник ДНР... То есть, сепаратист и «ватник» по этой классификации.

— Не выгнал моментально?

— Наоборот — стал мне регулярно звонить. Обсуждать какие-то вопросы по этой теме. Ему нужно было альтернативное мнение. Для меня почетно — но и напряжно! Час могли разговаривать, Ахметов хотел мне что-то доказать. Я понимал, что во многих экономических аргументах он прав. Говорил: «Ты же понимаешь, что скоро счастливым в Донбассе будет считаться тот, кто получает зарплату в 200 долларов? А сегодня у тебя какая?»

— Что отвечали?

— Да, я согласен! Ничего не понимаю в экономике! Но бандеровщину мы допустили — это факт. Народ оскорблен. Вот один раз Ахметов как завелся! Как понес!

— На полном серьезе?

— Вполне. Раскричался: «Ах, так? Сейчас продаю ведущих игроков, дарю вашей чертовой ДНР стадион и клуб. Пусть разбираются!» Думаю: ничего себе поговорили! Через полчаса звонок Палкина: «Что вы сказали президенту? Он сам не свой! Говорил, клуб продает!» — «Он спросил, я ответил...» — «Прекратите это немедленно! Сейчас действительно клуб распустит!» Хотел ответить — да мне пофиг. Но уж не стал.

— Зная Ахметова, что думали обо всем этом? Может распустить?

— Я знаю — не распустит. На всякий случай вставлял слово: «Президент, не горячитесь, не надо принимать решение». Но знал — ничего не будет. «Шахтер» — его флаг. Визитная карточка. Любовь и боль. Если мы узнаем, что Ахметов продает клуб, — значит, случилось фантастическое и он сам уходит в...