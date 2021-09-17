Экс-игрок «Зенита» Жулиано рассказал о своем переходе в «Днепр» в 2011 году

Экс-игрок «Зенита» Жулиано вспомнил о своем переходе в «Днепр».

«Когда я переезжал на Украину, я не знал языка, говорил по-английски. На улице было минус 25 градусов, а в три дня уже темно. Это было шоком. В 2014 году начался кризис в отношениях между Россией и Украиной, я использовал эту ситуацию, чтобы уехать. У меня был пятилетний контракт, клуб хотел его продлить. Я отказался, сказав, что ситуация плохая и хочу уехать в Бразилию. Но я не мог вернуться», — цитирует Жулиано Globo Esporte.

На данный момент футболист выступает в составе «Коринтианс». За «Зенит» он играл с 2016 по 2017 год.