Экс-игрок «Зенита» Ракицкий объявил о создании своего спортивного агентства

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий сообщил о создании собственного спортивного агентства Dominant Promotion.

Компания будет заниматься спортивным менеджментом и маркетингом. Ее соучредителем является сестра футболиста Дарья. Сам Ракицкий будет отвечать за контракты клиентов, ведение игроков и поддержку на каждом этапе.

Ракицкий с 2019 по 2022 годы выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых он четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и один раз Кубок страны.

Летом 2024 года у защитника истек контракт с «Шахтером». С того момента он является свободным агентом.