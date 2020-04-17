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Экс-игрок «Локомотива» Алиев представил себя президентом Украины, Милевского — спикером

16:51
Александр Алиев и Артем Милевский на коллаже. Фото Instagram Александра Алиева.
Александр Алиев и Артем Милевский на коллаже. Фото Instagram Александра Алиева.
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев опубликовал интернет-мем о себе в Instagtam.

На картинке Алиев изображен президентом Украины, в руках у него булава. На заднем плане в кресле спикера сидит его друг, форвард брестского «Динамо» Артем Милевский.

— С кентом готовы, — подписал фото Алиев.

35-летний Александр Алиев — двукратный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины в составе «Динамо». Последним его профессиональным клубом был казахстанский «Тараз» в 2016 году.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_FESu9JxuG/

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