Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев опубликовал интернет-мем о себе в Instagtam.

На картинке Алиев изображен президентом Украины, в руках у него булава. На заднем плане в кресле спикера сидит его друг, форвард брестского «Динамо» Артем Милевский.

— С кентом готовы, — подписал фото Алиев.

35-летний Александр Алиев — двукратный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины в составе «Динамо». Последним его профессиональным клубом был казахстанский «Тараз» в 2016 году.