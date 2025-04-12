В Киеве задержали экс-футболиста сборной Украины Алиева* в пьяном виде

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев* был задержан патрульной полицией Киева в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на Tribuna.

В субботу, 12 апреля, правоохранительные органы остановили автомобиль, за рулем которого находился Алиев*. Вместе с игроком была арестована и неизвестная девушка, которая во время работы полицейских залезла на капот автомобиля. Позже Алиев* опубликовал в соцсетях видео, на котором говорит, что он не находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре 2024-го Алиева* внесли в список террористов и экстремистов. Ранее бывший спортсмен призывал к убийству мирного населения Курской области, где он жил на протяжении нескольких лет. Он является уроженцем Хабаровска и имеет российское гражданство.

В России хавбек играл за «Локомотив» в 2010-м и «Анжи» в сезоне-2014/15.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.