Два удаления и хет-трик: «Динамо» проиграло «Днепру-1» и отстает от «Шахтера» на 14 очков

«Днепр-1» обыграл киевское «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата Украины — 3:1. В игре было два удаления. Футболист киевлян Виталий Буяльский был изгнан с поля на шестой минуте встречи, а в конце тайма «Динамо» открыло счет. Владислав Супряга во второй половине забил ответный мяч, а после удаления в составе «Днепра-1» забил еще два мяча.

«Динамо» идет на втором месте в таблице УПЛ. Отставание от «Шахтера» составляет уже 14 очков. «Днепр-1» идет восьмым и на 1 очко отстает от шестой строчки, дающей право участия на втором этапе в чемпионской группе.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

20-й тур

«Днепр-1» — «Динамо» — 3:1 (0:1)

Голы: Вербич, 45+5 — с пенальти (0:1). Супряга, 71 (1:1). Супряга, 82 (2:1). Супряга, 90 (3:1).

Удаления: Буяльский (Дин), 6. Полевой (Дн), 75.