Два игрока «Шахтера» заразились коронавирусом, команда уходит на самоизоляцию
03:33
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Также COVID-19 выявлен у двух сотрудников клуба.
В связи с этим «Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.
Накануне «Шахтер» сыграл вничью с «Десной» (2:2) в пятом туре чемпионата Украины. Команда занимает четвертое место, имея в активе девять очков.
Дополнительная информация:
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2020/october/4_news/4_shakhtar_covid_19/
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное