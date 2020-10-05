Два игрока «Шахтера» заразились коронавирусом, команда уходит на самоизоляцию

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Также COVID-19 выявлен у двух сотрудников клуба.

В связи с этим «Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

Накануне «Шахтер» сыграл вничью с «Десной» (2:2) в пятом туре чемпионата Украины. Команда занимает четвертое место, имея в активе девять очков.