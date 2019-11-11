Дуглас Коста, Бернард и Фернандинью поддержали Тайсона

Полузащитник «Шахтера» Тайсон подвергся расистским оскорблениям по ходу матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0). Бывшие бразильские игроки «Шахтера» поддержали своего соотечественника.

Полузащитник «Эвертона» Бернард написал в комментариях к посланию Тайсона в Instagram: «К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело касается этого, брат. Но держи голову выше, никогда не прекращай бороться и делать, что ты умеешь очень хорошо — играть в футбол. Люблю тебя».

В комментариях также отметились полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью и нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста.

Позже Фернандинью даже разместил отдельный пост в своем Instagram: «Не все, с чем мы боремся, можно изменить. Но ничего не изменится, если мы не будем бороться. Все вместе».

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