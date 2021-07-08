Донецкий «Олимпик» снялся с чемпионата Украины и приостановил деятельность

«Олимпик» на своем сайте объявил о снятии команды с украинской премьер-лиги. Президент донецкого клуба Владислав Гельзин заявил о приостановке деятельности.

«Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся, - цитирует Гельзина официальный сайт «Олимпика» 8 июля. - Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку.

Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб «Олимпик» снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями.

А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК «Олимпик» Донецк навсегда останется в его истории».

В прошлом сезоне клуб занял 13-е место в чемпионате Украины. Ранее сообщалось, что в УПЛ может остаться «Минай», который в прошедшем сезоне занял последнее, 14-е место.