Директор украинского канала «Футбол» выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

Директор украинских каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов выразил соболезнования в связи с новостью о смерти известного комментатора Юрия Розанова.

«Саш! Александр Анатольич! Бог даст, мы еще поработаем! И с тобой. И с Иваном! А пока, всем вам, ребята и девчата с канала «Футбол» — мои самые лучшие пожелания. Вы — часть моей жизни. Одна из самых лучших ее частей...» Эти слова Юрий Розанов произнес 7 лет назад покидая телеканалы «Футбол».

Сегодня сказанное обрело совершено другие смыслы. Словно прощальное письмо всем нам, для кого встреча, работа и жизнь рядом с этим невероятным человеком, навсегда оставила свет в душе. Сердцу сегодня очень больно. Вечная память, Юрий Альбертович. И спасибо за все», — написал Денисов на своей странице в Facebook 3 марта.

Розанов работал на украинских каналах «Футбол» с 2012 по 2014 год. В частности, он комментировал матчи Евро-2012.

Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Работал преимущественно на футбольных и хоккейных трансляциях. Телекомментатор вместе с Сергеем Крабу был награжден премией ТЭФИ в 2012 году за работу в финале молодежного чемпионата мира по хоккею-2011. В нем россияне обыграли канадцев со счетом 5:3.

В начале 2019 года у Розанова был диагностирован рак. Осенью он вернулся к работе и продолжал проходить лечение.