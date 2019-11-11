«Динамо» выступило с заявлением по поводу обвинения в расизме болельщиков клуба

«Динамо» выступило с заявлением после матча 14-го тура чемпионата Украины с «Шахтером» (0:1). Болельщики киевлян на протяжении игры ухали в адрес полузащитника донецкого клуба Тайсона.

На 74-й минуте встречи хавбек показал средний палец фанатам «Динамо» и пнул мяч в трибуны. Футболисты «Динамо» пытались успокоить фанатов. Спустя несколько минут главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды в раздевалки на три минуты. Затем игроки вернулись на поле, и Тайсон получил красную карточку. Впоследствии «Шахтер» выступил с заявлением по расистскому скандалу.

«Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия.

Футбольный клуб «Динамо» своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданность принципам фэйр-плей, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большей части активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. Однако за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений.

Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела ещё даже не началось. Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины её участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования.

Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента" - отмечено в заявлении на официальном сайте «Динамо».