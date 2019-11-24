«Динамо» разгромило «Мариуполь» и сократило отставание от «Шахтера»
20:55
«Динамо» крупно обыграло «Мариуполь» в матче 15-го тура чемпионата Украины — 3:0. Киевляне сократили отставание от лидирующего «Шахтера» до 13 очков. Горняки в стартовых 15 турах потеряли только 2 очка.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
15-й тур
«Динамо» — «Мариуполь» — 3:0 (1:0)
Голы: Буяльский, 21 (1:0). Цыганков, 77 (2:0). Вербич, 81 (3:0).
«Карпаты» — «Олимпик» — 1:2 (1:2)
Голы: Назарина, 9 (1:0). Цымбалюк, 26 (1:1). Зейхеди, 45+2 (1:2).
«Колос» — «Десна» — 2:0 (1:0)
Голы: Лысенко, 29 (1:0). Вильямссон, 71 (2:0).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2019-2020/
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