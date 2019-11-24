«Динамо» разгромило «Мариуполь» и сократило отставание от «Шахтера»

«Динамо» крупно обыграло «Мариуполь» в матче 15-го тура чемпионата Украины — 3:0. Киевляне сократили отставание от лидирующего «Шахтера» до 13 очков. Горняки в стартовых 15 турах потеряли только 2 очка.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

15-й тур

«Динамо» — «Мариуполь» — 3:0 (1:0)

Голы: Буяльский, 21 (1:0). Цыганков, 77 (2:0). Вербич, 81 (3:0).

«Карпаты» — «Олимпик» — 1:2 (1:2)

Голы: Назарина, 9 (1:0). Цымбалюк, 26 (1:1). Зейхеди, 45+2 (1:2).

«Колос» — «Десна» — 2:0 (1:0)

Голы: Лысенко, 29 (1:0). Вильямссон, 71 (2:0).