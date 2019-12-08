«Динамо» проиграло дома «Заре» и опустилось на четвертое место в УПЛ
20:10
Киевское «Динамо» проиграло «Заре» в домашнем матче украинской премьер-лиги — 1:2. Столичный клуб опустился на четвертое место по итогам 17-го тура, заря вышла на второе. Лидирует в таблице «Шахтер», выигравший 15 игр и не потерпевший ни одного поражения.
В другой встрече игрового дня «Десна» забила 6 мячей «Карпатам» — 6:2.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
17-й тур
«Карпаты» — «Десна» — 2:6 (1:2)
«Мариуполь» — «Львов» — 0:0
«Динамо» — «Заря» — 1:2 (1:1)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2019-2020/
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