«Динамо» проиграло дома «Заре» и опустилось на четвертое место в УПЛ

Киевское «Динамо» проиграло «Заре» в домашнем матче украинской премьер-лиги — 1:2. Столичный клуб опустился на четвертое место по итогам 17-го тура, заря вышла на второе. Лидирует в таблице «Шахтер», выигравший 15 игр и не потерпевший ни одного поражения.

В другой встрече игрового дня «Десна» забила 6 мячей «Карпатам» — 6:2.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

17-й тур

«Карпаты» — «Десна» — 2:6 (1:2)

«Мариуполь» — «Львов» — 0:0

«Динамо» — «Заря» — 1:2 (1:1)