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«Динамо» победило «Рух», «Шахтер» разгромил «Львов»

22:12

«Динамо» победило «Рух» в матче 6-го тура чемпионата Украины — 2:0. Киевляне сохранили лидерство в таблице с 14 очками.

На 2 очка отстает чемпион «Шахтер», разгромивший сегодня «Львов» 5:1.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

6-й тур

«Рух» — «Динамо» — 0:2 (0:1)

Голы: Де Пена, 30 (0:1). Родригес, 90 (0:2).

«Шахтер» — «Львов» — 5:1 (4:1)

Голы: Коваленко, 4 (1:0). Антонио, 9 (2:0). Дентиньо, 17 (3:0). Коваленко, 18 (4:0). Шина, 25 (4:1). Соломон, 50 (5:1).

«Минай» — «Мариуполь» — 0:1 (0:0)

Гол: Бондаренко, 90+2 — с пенальти.

«Заря» — «Колос» — 1:1 (1:0)

Голы: Кочергин, 44 (1:0). Селезнев, 90+3 — с пенальти (0:2).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2020-2021/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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