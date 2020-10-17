«Динамо» победило «Рух», «Шахтер» разгромил «Львов»
«Динамо» победило «Рух» в матче 6-го тура чемпионата Украины — 2:0. Киевляне сохранили лидерство в таблице с 14 очками.
На 2 очка отстает чемпион «Шахтер», разгромивший сегодня «Львов» 5:1.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
6-й тур
«Рух» — «Динамо» — 0:2 (0:1)
Голы: Де Пена, 30 (0:1). Родригес, 90 (0:2).
«Шахтер» — «Львов» — 5:1 (4:1)
Голы: Коваленко, 4 (1:0). Антонио, 9 (2:0). Дентиньо, 17 (3:0). Коваленко, 18 (4:0). Шина, 25 (4:1). Соломон, 50 (5:1).
«Минай» — «Мариуполь» — 0:1 (0:0)
Гол: Бондаренко, 90+2 — с пенальти.
«Заря» — «Колос» — 1:1 (1:0)
Голы: Кочергин, 44 (1:0). Селезнев, 90+3 — с пенальти (0:2).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2020-2021/