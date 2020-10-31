«Динамо» обыграло «Днепр-1». Луческу продлил беспроигрышную серию в УПЛ
«Динамо» обыграло «Днепр» в матче 8-го тура УПЛ — 2:1. Киевляне пропустили на 22-й минуте, но уже к перерыву забили два мяча.
Команда Мирчи Луческу еще не проиграла в нынешнем сезоне УПЛ. На ее счету 6 побед и 2 ничьи и первое место в таблице.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
8-й тур
«Днепр-1» — «Динамо» — 1:2 (1:2)
Голы: Назаренко, 22 (1:0). Адамюк, 34 (1:1). Цыганков, 43 (1:2).
«Колос» — «Олимпик» — 1:2 (0:1)
Голы: Бенито, 17 (0:1). Зейхеди, 62 — с пенальти (0:2). Селезнев, 86 — с пенальти (1:2).
«Александрия» — «Десна» — 2:2 (0:1)
Голы: Тотовицкий, 40 — с пенальти (0:1). Банада, 72 (1:1). Ситало, 82 (2:1). Будковский, 84 (2:2).
Удаление: Имреков (Д), 89.
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