«Динамо» Луческу против «Шахтера»: стартовые составы команд на матч за Суперкубок Украины

«Шахтер» и «Динамо» объявили составы на матч Суперкубка Украины. Сегодня Мирча Луческу впервые выведет киевлян против донецкого клуба после возвращения на Украину. Вместе с «горняками» румынский тренер стал обладателем Кубка УЕФА, восьмикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины и семикратным победетелем Суперкубка Украины.

«Шахтер»: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Маркос Антониу, Алан Патрик, Тайсон, Тете — Мораес

Запасные: Трубин, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернанду, Коваленко

«Динамо»: Бущан — Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев — Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко, Родригеш — Супряга

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Андриевский, Вивчаренко, Забарный, Дуэлунд

Матч «Динамо» — «Шахтер» начнется в 21.00 по мск.