Киевское «Динамо» победило «Мариуполь», «Шахтер» разгромил «Минай»
Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» в матче 12-го тура чемпионата Украины — 2:1. Команда Мирчи Луческу сохранила лидерство в таблице УПЛ.
На три очка от киевлян отстает бывший клуб Луческу «Шахтер», который сегодня разгромил «Минай» со счетом 5:1. Два гола игроки «Миная» забили в свои ворота. Дончане не потерпели ни одного поражения в 12 матчах.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
12-й тур
«Мариуполь» — «Динамо» — 1:2 (0:1)
Голы: Гармаш, 6 (0:1). Цыганков, 78 (0:2). Топалов, 90+5 (1:2.
Удаление: Нещерет (Д), 39.
«Шахтер» — «Минай» — 5:1 (3:1)
Голы: Допилка, 20 — в свои ворота (1:0). Фернандо, 21 (2:0). Соломон, 29 (3:0). Нуриев, 35 (3:1). Матвиенко, 49 (4:1). Лопыренок, 72 — в свои ворота (5:1).
Незабитый пенальти: Нуриев (М), 55.
«Львов» — «Ингулец» — 1:1 (1:1)
Голы: Бартулович, 41 — с пенальти (0:1). Сабино, 45+2 (1:1).
Дополнительная информация:
sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2020-2021/
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