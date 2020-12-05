Киевское «Динамо» победило «Мариуполь», «Шахтер» разгромил «Минай»

Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» в матче 12-го тура чемпионата Украины — 2:1. Команда Мирчи Луческу сохранила лидерство в таблице УПЛ.

На три очка от киевлян отстает бывший клуб Луческу «Шахтер», который сегодня разгромил «Минай» со счетом 5:1. Два гола игроки «Миная» забили в свои ворота. Дончане не потерпели ни одного поражения в 12 матчах.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

12-й тур

«Мариуполь» — «Динамо» — 1:2 (0:1)

Голы: Гармаш, 6 (0:1). Цыганков, 78 (0:2). Топалов, 90+5 (1:2.

Удаление: Нещерет (Д), 39.

«Шахтер» — «Минай» — 5:1 (3:1)

Голы: Допилка, 20 — в свои ворота (1:0). Фернандо, 21 (2:0). Соломон, 29 (3:0). Нуриев, 35 (3:1). Матвиенко, 49 (4:1). Лопыренок, 72 — в свои ворота (5:1).

Незабитый пенальти: Нуриев (М), 55.

«Львов» — «Ингулец» — 1:1 (1:1)

Голы: Бартулович, 41 — с пенальти (0:1). Сабино, 45+2 (1:1).