«Динамо» финишировало на втором месте по итогам первого этапа УПЛ. Отставание от «Шахтера» — 11 очков
«Динамо» победило «Александрию» в заключительном матче первого этапа чемпионата Украины — 3:1. Киевляне вернулись на вторую строчку в турнирной таблице. Их отставание от «Шахтера» составляет 11 очков.
Шесть лучших клубов по итогам первого этапа выходят в чемпионскую группу, остальные шесть — в группу вылета.
На данный момент участие в чемпионской группе себе обеспечили «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Десна» и «Александрия». Шестой участник определится по итогам завтрашних матчей. На последнюю путевку претендуют «Колос» (26 очков, играет дома с «Шахтером») и «Мариуполь» (25 очков, играет в гостях с «Днепром-1»).
Чемпионат Украины
Премьер-лига
22-й тур
«Ворскла» — «Олимпик» — 1:0 (0:0)
«Десна» — «Заря» — 1:0 (1:0)
«Александрия» — «Динамо» — 1:3 (0:1)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2019-2020/