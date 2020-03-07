«Динамо» победило «Александрию» в заключительном матче первого этапа чемпионата Украины — 3:1. Киевляне вернулись на вторую строчку в турнирной таблице. Их отставание от «Шахтера» составляет 11 очков.

Шесть лучших клубов по итогам первого этапа выходят в чемпионскую группу, остальные шесть — в группу вылета.

На данный момент участие в чемпионской группе себе обеспечили «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Десна» и «Александрия». Шестой участник определится по итогам завтрашних матчей. На последнюю путевку претендуют «Колос» (26 очков, играет дома с «Шахтером») и «Мариуполь» (25 очков, играет в гостях с «Днепром-1»).

Чемпионат Украины

Премьер-лига

22-й тур

«Ворскла» — «Олимпик» — 1:0 (0:0)

«Десна» — «Заря» — 1:0 (1:0)

«Александрия» — «Динамо» — 1:3 (0:1)