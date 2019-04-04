Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве

Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко принял приглашение своего соперника по второму туру, кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
– Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента – почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович, – написал Порошенко в своем Твиттере.
"Олимпийский" – домашний стадион киевского "Динамо". В 2018 году там прошел финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" (3:1). Зеленский по итогам первого тура на данный момент набрал 30,24 процента голосов. У Порошенко 15,95 процента.
Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.– Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.
Але стадіон, так стадіон.
Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5