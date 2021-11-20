Де Дзерби поругался с Кучком во время матча «Шахтера», итальянца впоследствии удалили
Во время матча 15-го тура чемпионата Украины «Шахтер» — «Рух» (2:0) повздорили главные тренеры команд Роберто Де Дзерби и Леонид Кучук.
После словесной перепалки итальянец и белорус получили желтые карточки. Тренер «Шахтера» на итальянском языке сказал своему оппоненту, что он выбрал не ту профессию.
?DE ZERBI SHOW?— Sportitalia (@tvdellosport) November 20, 2021
??L'allenatore dello #Shakhtar scatenato durante la sua 300esima panchina
?Espulso a fine partita#Sportitalia @FCShakhtar pic.twitter.com/PhyMvW5DFh
На 87-й минуте Де Дзерби был удален. Он получил вторую желтую карточку за эмоциональное несогласие с действиями арбитра.
«Шахтер» вырвал победу в концовке матча. На 86-й минуте отличился Маркос Антониу. Второй мяч на 88-й минуте забил Тете.
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