Де Дзерби поругался с Кучком во время матча «Шахтера», итальянца впоследствии удалили

Во время матча 15-го тура чемпионата Украины «Шахтер» — «Рух» (2:0) повздорили главные тренеры команд Роберто Де Дзерби и Леонид Кучук.

После словесной перепалки итальянец и белорус получили желтые карточки. Тренер «Шахтера» на итальянском языке сказал своему оппоненту, что он выбрал не ту профессию.

На 87-й минуте Де Дзерби был удален. Он получил вторую желтую карточку за эмоциональное несогласие с действиями арбитра.

«Шахтер» вырвал победу в концовке матча. На 86-й минуте отличился Маркос Антониу. Второй мяч на 88-й минуте забил Тете.