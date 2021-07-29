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Де Дзерби: «Не собираюсь делать «Сассуоло» из «Шахтера»

21:01
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, как различные факторы влияют на стиль игры.

«Кажды тренер берет что-то от других специалистов, но ты и сам должен понимать философию своей игры, у каждой команды свои нюансы, есть свои футболисты, это очень сложно — повторить одно и то же в разных командах.

И я не собираюсь делать из «Шахтера» «Сассуоло», потому что есть разные игроки, разные культуры, разные философии, чемпионат Италии и чемпионат Украины отличаются», — цитирует Де Дзерби Shakhtar Club.

Итальянский специалист возглавил «Шахтер» 25 мая 2021 года. Его последним местом работы было «Сассуоло», который в прошлом сезоне занял восьмое место.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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