Де Дзерби: «Не собираюсь делать «Сассуоло» из «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, как различные факторы влияют на стиль игры.

«Кажды тренер берет что-то от других специалистов, но ты и сам должен понимать философию своей игры, у каждой команды свои нюансы, есть свои футболисты, это очень сложно — повторить одно и то же в разных командах.



И я не собираюсь делать из «Шахтера» «Сассуоло», потому что есть разные игроки, разные культуры, разные философии, чемпионат Италии и чемпионат Украины отличаются», — цитирует Де Дзерби Shakhtar Club.

Итальянский специалист возглавил «Шахтер» 25 мая 2021 года. Его последним местом работы было «Сассуоло», который в прошлом сезоне занял восьмое место.