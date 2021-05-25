Де Дзерби назначен главным тренером «Шахтера»

Новым главным тренером «Шахтера» стал Роберто Де Дзерби, сообщает 25 мая официальный сайт украинского клуба. Контракт рассчитан на два года.

? Benvenuto, Mister! Роберто Де Дзерби — главный тренер «Шахтера»! ?



Итальянский специалист будет возглавлять команду следующие два сезона.



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Итальянец стал 34-м главным тренером в истории «Шахтера». Его предыдущей командой был «Сассуоло», с которым он работал до конца сезона-2020/21.

Ранее он также тренировал «Дарфо Боарио», «Фоджу», «Палермо» и «Беневенто».

«Сассуоло» под руководством 41-летнего Де Дзерби занял восьмое место в серии А. Специалист заменил в «Шахтере» португальца Луиша Каштру.