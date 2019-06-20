Дарио Срна завершил карьеру и вернулся в "Шахтер"

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна войдет в тренерский штаб дончан во главе с Луишем Каштру, сообщает официальный сайт клуба. 37-летний хорват этим летом завершил карьеру после сезона в "Кальяри". В серии A он провел 26 матчей.

Цвета "Шахтера" Срна защищал с 2003 по 2018 год, провел 536 матчей (рекорд клуба) и забил 49 голов. Всего в составе команды из Донецка он завоевал 26 трофеев: 10 титулов чемпиона Украины, 7 Кубков и 8 Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.