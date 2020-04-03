Дарио Срна: «Хочу последнюю игру провести на «Донбасс Арене»

Бывший капитан «Шахтера», ассистент главного тренера Дарио Срна поделился своим мнением о ситуации с коронавирусом. Из-за пандемии был прерван розыгрыш почти всех турниров, включая украинскую премьер-лигу. Также хорват выразил надежду провести прощальный матч на «Донбасс Арене». «Шахтер» с 2014 года вынужден проводить домашние игры вне дома — сперва во Львове, затем в Харькове.

— Эта ситуация — еще одно доказательство того, что жить нужно сегодня, — цитирует официальный сайт «Шахтера» Срну. — Ты не знаешь, что может быть завтра. Нужно получать удовольствие от жизни и быть аккуратным, просыпаться и ложиться спать с улыбкой. У всех нас одна жизнь, и прожить ее нужно полностью. У нас есть наша семья: надо любить, ценить, уважать друг друга. Мы сейчас проводим больше времени с родными, обращаем внимание на те вещи, которых вообще раньше не замечали. Нужно смотреть позитивно. То, чего мне не хватало раньше, у меня сейчас есть. Я уверен, весь мир должен выйти из этой ситуации сильнее. Люди должны стать лучше, чем были. До сегодня мы не ценили в полной мере того, что имели. Это всем нам урок: для хорошей жизни с улыбкой нам не нужно много.

Уверен, что однажды мы вернемся в Донецк. Хочу свою последнюю игру в футболке «Шахтера» провести на «Донбасс Арене». Иногда составляю для себя план, кого бы пригласил. И поверьте, это был бы праздник футбола для Украины, Европы и мира. Там будет очень серьезная команда, не только из тех, кто играл со мной в «Шахтере». Таково мое желание.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.