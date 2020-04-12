«Читайте и свои языки засуньте подальше». Алиев сдал отрицательный тест на коронавирус

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирус.

— Это моим доброжелателям, — написал Алиев в Instagram. — Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше. Не дождетесь!

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 805 558 человек, 110 960 умерло, вылечились 412 808 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (535 183), Испании (166 019) и Италии (152 271). По данным Роспотребнадзора, в России — 15 770 случаев заражения, 130 человек умерли, выздоровело — 1 291.