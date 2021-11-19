Киевское «Динамо» разгромило «Черноморец» со счетом 6:1
В матче 15-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» победило «Черноморец» (6:1). Одесский клуб проводил формально домашний матч на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.
По дублю в составе победителей сделали Витинью и Виталий Буяльский. Также отличились Денис Гармаш и Владислав Кулач.
«Динамо» набрало 38 очков и занимает первое место. У «Черноморца» 11 очков и 12-я позиция.
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