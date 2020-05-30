Чемпионат Украины возобновился после паузы из-за коронавируса

Состоялся первый матч чемпионата Украины из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса. В матче 24-го тура «Десна» обыграла «Колос» (2:0).

Ранее стало известно, что несколько игроков «Карпат» заразились коронавирусом. Из-за этого был отменен матч 24-го тура УПЛ «Карпаты» — «Мариуполь».

Чемпионат Украины. Премьер-лига.

Чемпионская группа

24-й тур

«Колос» — «Десна» — 0:2 (0:0)

Голы: Фаворов, 64, Карутшов, 84.