Чемпионат Украины возобновился после паузы из-за коронавируса
16:02
Состоялся первый матч чемпионата Украины из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса. В матче 24-го тура «Десна» обыграла «Колос» (2:0).
Ранее стало известно, что несколько игроков «Карпат» заразились коронавирусом. Из-за этого был отменен матч 24-го тура УПЛ «Карпаты» — «Мариуполь».
Чемпионат Украины. Премьер-лига.
Чемпионская группа
24-й тур
«Колос» — «Десна» — 0:2 (0:0)
Голы: Фаворов, 64, Карутшов, 84.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
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