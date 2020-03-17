Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщает, что принято решение о приостановлении всех соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса. Чемпионат Украины и другие турниры будут прерваны с 18 марта 2020 до принятия иного решения по данному вопросу.

Также приостановлены: Кубок Украины, турниры U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд, Кубок Украины по футзалу, ДЮФЛ и другие.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 тысяч человек, скончались 7154, а 79433 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется