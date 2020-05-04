Чемпионат Украины может возобновиться 30 мая

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о возобновлении тренировок. Чемпионат Украины был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Надеюсь, что с 12 мая мы начнем нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Все это должно быть озвучено правительством, — цитирует Павлова фоициальный сайт каналов «Футбол 1/Футбол 2». — Думаю, что до 6 мая все прояснится.

— Игорь Суркис выразил мнение, что не нужно было начинать стадию плей-офф. Какое ваше мнение?

— Нужно доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности. То, что футбол остановился после старта следующего этапа — куцый вариант. Или не нужно было играть последнюю игру, или закончить чемпионат и по-честному определить победителя.