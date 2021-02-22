Бывший вратарь киевского «Динамо» Шовковский может возглавить украинский клуб

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский может стать тренером одесского «Черноморца», сообщает «ПроФутбол» 21 февраля.

По данным источника, 46-летний специалист является фаворитом на эту должность после того, как Сергей Ковалец покинул свою должность накануне старта второй части сезона.

Шовковский не имеет опыта работы главным тренером. На данный момент он входит в штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

«Черноморец» после первой части сезона занимает третье место в первой лиге (аналоге ФНЛ).