Бывший тренер «Шахтера» возглавил клуб из Катара
18:14
Катарский клуб «Аль-Духаиль» на официальном сайте объявил о назначении Луиша Каштру на пост главного тренера команды. С 59-летним португальским специалистом заключен контракт на один сезон.
Предыдущим тренером «Аль-Духаиля» был известный француз Сабри Лямуши.
Последним клубом Каштру был донецкий «Шахтер». Тренер покинул украинский клуб в мае этого года после двух сезонов с «горняками», вместе с которыми он выиграл УПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы в сезоне-2019/20.
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