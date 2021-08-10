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Бывший тренер «Шахтера» возглавил клуб из Катара

18:14

Катарский клуб «Аль-Духаиль» на официальном сайте объявил о назначении Луиша Каштру на пост главного тренера команды. С 59-летним португальским специалистом заключен контракт на один сезон.

Предыдущим тренером «Аль-Духаиля» был известный француз Сабри Лямуши.

Последним клубом Каштру был донецкий «Шахтер». Тренер покинул украинский клуб в мае этого года после двух сезонов с «горняками», вместе с которыми он выиграл УПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы в сезоне-2019/20.

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Иван Шитик все материалы автора

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