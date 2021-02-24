Бывший тренер «Кубани» и «Динамо» Петреску может возглавить «Днепр-1»

Известный румынский тренер Дан Петреску может возглавить украинский «Днепр-1», сообщает sport.ro. Отмечается, что клуб из Днепра готов предложить специалисту зарплату, которую он получал в своем последнем клубе «Кайсериспоре».

53-летний Петреску возглавил в январе «Кайсериспор», но уже через полтора месяца покинул его. Официальной причиной назывались семейные обстоятельства.

Петреску с 2010 по 2012 год возглавлял «Кубань», перед стартом сезона-2012/13 перешел в «Динамо», с которым работал до апреля 2014 года. В 2016 году еще полгода поработал с «Кубанью».

«Днепр-1» после 15 туров занимает 10-е место в таблице чемпионата Украины.