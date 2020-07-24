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Бывший тренер киевского «Динамо» Михайличенко может стать спортивным директором

19:43
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Алексей Михайличенко получил предложение стать спортивным директором киевского «Динамо». Об этом в своем Twitter сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Ранее 57-летний специалист был уволен с поста главного тренера команды. Его заменил Мирча Луческу, ранее работавший с «Шахтером» и «Зенитом».

Также указано, что Луческу до знакомства с командой не будет требовать значительного усиления команды до того, как познакомиться со всеми футболистами, которые находятся на контракте.

В прошлом сезоне под руководством Михайличенко «Динамо» заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны.

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