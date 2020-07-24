Бывший тренер киевского «Динамо» Михайличенко может стать спортивным директором

Алексей Михайличенко получил предложение стать спортивным директором киевского «Динамо». Об этом в своем Twitter сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Михайличенку запропоновано повернутися на посаду спортдира Динамо. Його наступник на тренерській лаві Луческу до моменту знайомства з командою не висуватиме вимог щодо значного підсилення і збирається побачити в дії усіх наявних гравців на контракті. — Igor Burbas (@iburbas) July 24, 2020

Ранее 57-летний специалист был уволен с поста главного тренера команды. Его заменил Мирча Луческу, ранее работавший с «Шахтером» и «Зенитом».

Также указано, что Луческу до знакомства с командой не будет требовать значительного усиления команды до того, как познакомиться со всеми футболистами, которые находятся на контракте.

В прошлом сезоне под руководством Михайличенко «Динамо» заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны.